RMVale tem 1.986 vagas abertas no setor supermercadista, diz Apas

O setor supermercadista tem 34,5 mil postos de trabalho disponíveis atualmente em todo o estado de São Paulo, segundo levantamento da APAS (Associação Paulista de Supermercados). No Vale do Paraíba, a demanda por profissionais chega a 1.986 oportunidades em aberto, refletindo uma tendência que se repete em diversos setores da economia, como indústria, agronegócio, comércio e serviços.

A escassez de mão de obra tem impacto direto no dia a dia dos consumidores, que percebem filas mais longas e setores desfalcados nos supermercados. De acordo com a pesquisa divulgada esta semana, as vagas mais comuns estão nas funções de operador de caixa (7.225), repositor (5.909), açougueiro (4.314), operador de frios e laticínios (3.866), empacotador (2.778), operador de hortifrúti (2.103), padeiro (1.202), estoquista (1.195), fiscal de caixa (860) e confeiteiro (739). Outras 4.228 vagas estão distribuídas em diversas áreas do setor.

Capacitação e inclusão como solução