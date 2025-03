Clara foi morta e enterrada após cobrar dívida de ex-colega

Encontrada morta e enterrada, a jovem Clara Maria Venâncio Rodrigues, de 21 anos, foi assassinada após ir 'buscar dinheiro com um ex-colega'. É o que aponta a investigação. O corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (12) em uma casa no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A jovem estava desaparecida desde o último domingo (9).

À Rádio Itatiaia, um amigo de Clara contou que falou com a jovem pouco antes do crime.



“Ela mandou mensagens para um colega com quem ela reside e disse que iria buscar um dinheiro com um ex-colega que estava a devendo. Ela foi atrás dessa dívida, tentaram falar com ela e não tiveram mais contato”, disse. Clara e o suspeito trabalharam juntos por 21 dias, em uma padaria, em dezembro do ano passado.