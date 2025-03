Governo anuncia R$ 4 milhões para infraestrutura na RMVale

O Governo de São Paulo anuncia, nesta quinta-feira (13), a liberação de R$ 4 milhões para projetos de infraestrutura e mobilidade urbana no Vale do Paraíba. O recurso, proveniente do FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos), será complementado por uma contrapartida municipal de R$ 1 milhão, totalizando R$ 5,2 milhões em investimentos na região.

As cidades beneficiadas são Cruzeiro, Guaratinguetá, Jambeiro, Lavrinhas e Potim, que desenvolverão iniciativas voltadas à qualificação viária, revitalização de áreas públicas e melhoria da mobilidade urbana. O financiamento faz parte de um pacote estadual de R$ 316 milhões destinados a 270 projetos em todo o estado.

O que é o FID?