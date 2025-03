'Sabemos da importância desse jogo', diz Allison, do Taubaté

Com três gols decisivos na fase inicial do Campeonato Paulista Série A2, Allison foi o nome por trás da campanha que garantiu ao Taubaté a quarta colocação e a classificação para as quartas de final. O atacante, artilheiro do Burro da Central na temporada 2025, mostrou faro de gol e liderança em momentos cruciais, consolidando-se como peça fundamental no time.

“Fizemos uma campanha histórica, a melhor desde que o Taubaté subiu para a A2. Tivemos um desempenho muito sólido e estamos colhendo os frutos desse trabalho”, destacou Allison, em entrevista após a classificação.