‘Espero dar alegrias’, diz Vinícius Tanque, reforço da Águia

O São José oficializou no final da tarde desta quarta-feira (12), a contratação do atacante Vinícius Tanque, 29 anos, que estava no Villa Nova (MG). Agora como atleta da Águia, já terá como desafio o Clássico do Vale neste sábado (15), a partir das 17h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela ida das quartas de final da Série A-2 do Campeonato Paulista.

Em sua apresentação, o atleta destacou a grandeza do time e da torcida. E revelou ter acompanhado o último jogo, contra o Oeste, quando o São José venceu por 1 a 0.