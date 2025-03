Via Oeste: atrasada, mais cara e incompleta, fase 3 será entregue

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com mais de dois meses de atraso, incompleta e R$ 2,8 milhões mais cara, será liberada para o tráfego no próximo sábado (15) a terceira fase da Via Oeste.

Embora a liberação do tráfego esteja prevista para o próximo fim de semana, a obra está com 68,78% de execução, segundo medição feita na semana passada. Questionada pela reportagem, a Prefeitura afirmou que "estão sendo finalizados a adequação de pavimentação e iluminação, o que não compromete o benefício que a obra trará à comunidade", e que por isso a "fase 3 da Via Oeste já pode ser liberada para o trânsito, melhorando e agilizando a vida de motoristas, ciclistas e moradores da região".

São José.

Do lado de São José, essa terceira fase da Via Oeste ligará a Avenida Alfredo Asdente (Jardim Pôr do Sol) ao limite com Jacareí, no Limoeiro, região oeste da cidade.

A obra, que inclui terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica, melhoria e ampliação de via existente, é realizada em um trecho de 3,6 quilômetros.