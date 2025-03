Caçapava terá hospital veterinário com serviços gratuitos

Em uma divulgação nas redes sociais, o prefeito de Caçapava, Yan Lopes (Podemos), anunciou que a cidade terá um hospital veterinário para atendimentos de animais de estimação e de rua. A unidade prestará serviços de forma gratuita.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo Yan, foi realizado o cadastramento de R$ 2,5 milhões para a implantação do projeto. O valor é enviado de Brasília.