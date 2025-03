Jovem de 21 anos é encontrada morta e enterrada sob concreto

O corpo de Clara Maria Venancio Rodrigues, de 21 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (12) em uma casa no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A jovem estava desaparecida desde o último domingo (9).

De acordo com informações preliminares, o corpo foi encontrado coberto com concreto ainda fresco. A descoberta foi feita pela Divisão de Referência à Pessoa Desaparecida da Polícia Civil de Minas Gerais, que investigava o caso. A Polícia Militar também acompanha a ocorrência.