Joseense perde em casa para o Araçatuba, cai a 8º e acende alerta

O Atlético Joseense perdeu por 2 a 0 para o Araçatuba na tarde desta quarta-feira (12), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela 13ª rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista e acende o sinal de alerta.

Com esse resultado, o Tigre do Vale, comandado pelo técnico Augusto Ambrogi, despenca, caiu para o oitavo lugar, com 20 pontos, e já chega a três jogos sem vitória. E o adversário, inclusive, ultrapassou o Joseense, com 21 pontos, em sexto lugar.