'Chefe do Benefício' assina aluguel de shopping de SJC neste mês

Uma fonte que conhece o projeto do empresário disse que a proposta tem potencial para “mudar o centro de São José”.

Redes sociais.

Uma das lojas mais esperadas em São José dos Campos é a Busca Busca, que Alex Ye abriu no Brás, na região central da cidade de São Paulo, e que se tornou um fenômeno de vendas. O negócio ficou conhecido com o “Shopee do Brás” e chega a receber até 5 mil pessoas por dia em filas que chegam a 4 horas de espera.

Com 3,6 milhões de seguidores no TikTok e 9,1 milhões no Instagram, Alex Ye usa as redes sociais para promover os produtos que vende na loja Busca Busca.