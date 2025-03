VÍDEO: Policial dá tiro à queima-roupa em homem em reintegração

Um policial militar deu um tiro à queima-roupa em um homem com munição não letal durante uma ação de reintegração de posse em Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã de terça-feira (11). A assessoria da vereadora Fernanda Curti (PT), que acompanhava a operação, registrou a agressão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Na gravação, é possível ver que o PM aparece pedindo liberação da via para a passagem de uma retroescavadeira. Na frente do agente, havia dois homens conversando com outro policial. O homem de boné parece argumentar com o policial.