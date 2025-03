‘Science Days 2025' reúne apaixonados por ciência em São José

Nesta quinta (13) e sexta-feira (14), acontece no Vale Sul Shopping, em São José dos Campos, a 8° edição do ‘Science Days 2025'. O evento gratuito promete reunir muitos apaixonados pela ciência, que serão submetidos ao mundo da tecnologia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A edição será realizada das 9h às 17h, no Centro de Eventos Vale Sul Shopping, localizado na Avenida Andrômeda, 227, Jardim Satélite.



O espaço contará com planetários, robôs, drones, rovers, oficinas, exposições, shows, cosplay, realidade virtual e muito mais.