Morre o empresário do Vale Matias Neder Justo, aos 76 anos

Morreu na manhã desta quarta-feira (12) o empresário do Vale do Paraíba Matias Neder Justo, aos 76 anos. Ele estava internado em hospital privado de São José dos Campos quando morreu, em decorrência de uma pneumonia.

O corpo de Matias será velado nesta quarta-feira no Velório São Benedito, às 19h30, em Taubaté. O sepultamento será às 9h de quinta-feira (13), no Cemitério Municipal de Taubaté.