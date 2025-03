Lúcia é acolhida no Centro Pop após ser achada na rua, no Vale

A cearense Lúcia de Fátima Alves, de 58 anos, foi acolhida no Centro Pop de Taubaté após ser encontrada em situação de rua. Ela veio de Fortaleza (CE) para Taubaté sem avisar a família na esperança de encontrar o amor.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo uma sobrinha, ela saiu de Fortaleza para vir morar com uma pessoa que conheceu pela internet. O romance não deu certo, e ela acabou na rua.