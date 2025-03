Grávida de 8 meses, bebê e homem são achados mortos em fazenda

Após desaparecimento, a polícia encontrou na manhã desta quarta-feira (12) as ossadas de uma grávida de oito meses, de um bebê de um ano e de um homem, em Goiás. Da mesma família, as vítimas tinham desaparecido em 25 de fevereiro na região da cidade de Alvorada do Norte (GO).

A suspeita é que elas tenham sido mortas e enterradas na propriedade rural em que viviam, de acordo com a investigação policial, de acordo com informações do jornal Correio Braziliense.

