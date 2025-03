Advogada é encontrada morta ao lado de barco, em Ubatuba

O corpo de uma advogada de 57 anos foi encontrado na manhã de domingo (9) no Saco da Ribeira, em Ubatuba, ao lado da embarcação onde a mulher vivia. Não havia sinais de violência e o IML (Instituto Médico Legal) irá investigar as causas da morte.

A vítima foi identificada como Gisele Drabek Gajo. O corpo dela estava na água ao lado da embarcação, batizada de Neptunian. O cadáver foi removido e encaminhado ao IML de Caraguatatuba, onde são realizadas perícias para apurar a causa da morte.