'Ele estava muito feliz', diz mãe de Bryan, morto após passar mal

“Na sexta ele estava muito feliz, como sempre”. A frase é da socorrista Juliana Ceconi, 33, mãe do pequeno Bryan Schroll, 9 anos, de Taubaté, que morreu no final de semana. Ela suspeita de envenenamento.

O fato é que a vida da família desmoronou na madrugada do último sábado (8), quando Bryan morreu no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) após passar mal na escola no dia anterior. O caso foi registrado na Polícia Civil como morte suspeita. As causas do óbito do garoto são investigadas pela polícia, que aguarda o laudo do IML (Instituto Médico Legal).