URGENTE: Papa Francisco morre aos 88 anos; mundo está de luto

Morreu o Papa Francisco. Aos 88 anos, Jorge Mario Bergoglio faleceu nestes segunda-feira (21), um dia após participar da celebração da Páscoa. O sumo pontífice lutava há vários meses com problemas de saúde, que eram considerados ‘complexos’ pelos médicos.

A morte do líder da Igreja Católica deixa o Vaticano e mais de um bilhão de cristãos pelo mundo enlutados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.