Um recurso muito utilizado pelos golpistas é criar uma falsa sensação de urgência. Mensagens como "últimas unidades", "oferta válida por apenas 10 minutos" ou "desconto exclusivo para pagamento imediato" podem levar o consumidor a agir sem verificar os detalhes.

Você já encontrou uma promoção tão boa que ficou com medo de perder a oportunidade? É justamente essa sensação de urgência que muitos golpistas aproveitam durante a Black Friday. Com a chegada das promoções de fim de ano, aumentam as oportunidades de compra, mas também surgem anúncios falsos, lojas fraudulentas e mensagens que prometem descontos difíceis de acreditar. O problema é que esses golpes estão cada vez mais convincentes e, muitas vezes, a vontade de aproveitar uma boa oferta acaba falando mais alto do que a cautela.

É claro que promoções verdadeiras também podem ter prazo e estoque limitado. O problema surge quando essa pressão é utilizada para impedir que a pessoa pense antes de comprar. Também é importante desconfiar de links recebidos por WhatsApp, SMS ou e-mail, especialmente quando direcionam para páginas desconhecidas ou solicitam pagamento fora dos canais habituais da loja.

O prejuízo pode ir além do dinheiro

Imagine encontrar um produto com um excelente desconto, preencher seu nome, CPF, endereço, telefone e dados do cartão e, no final, descobrir que a loja nunca existiu. Além do prejuízo financeiro, suas informações pessoais podem ter sido coletadas pelos criminosos. Esses dados podem ser utilizados em novas tentativas de fraude, mensagens falsas, contratação de crédito, financiamentos, golpes bancários e até abordagens personalizadas, que parecem legítimas justamente porque os golpistas já conhecem suas informações. Por isso, a proteção dos dados pessoais também deve fazer parte dos cuidados durante as compras.