O candidato a deputado federal por São Paulo Gabriel Piauhy (Missão) fingiu apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para recolher materiais de campanha em comitês eleitorais. Em vídeo publicado nas redes sociais na sexta-feira (23), ele mostrou a ação, cujo objetivo, segundo afirmou, era retirar a propaganda petista das ruas.
Na gravação, Piauhy visita comitês do PT e do PCdoB, alegando que pretende distribuir os materiais em outras cidades. Outras três pessoas que o acompanhavam também recolheram panfletos, adesivos e banners. Depois, o grupo reuniu os itens em um imóvel e comemorou a ação.
O candidato ainda incentivou seguidores contrários ao governo Lula a fazerem o mesmo. O vídeo foi apagado horas depois da publicação.
Ao Metrópoles, Piauhy afirmou que a intenção era satirizar declarações da campanha petista sobre o candidato Flávio Bolsonaro (PL). Ele negou ter cometido crime eleitoral e disse que removeu a gravação porque a sátira “pegou mal”.
O partido Missão afirmou que não participou da ação e que não tinha conhecimento da iniciativa. Já o diretório paulista do PT repudiou a conduta e informou que sua equipe jurídica avalia medidas cabíveis. Até a publicação da reportagem, não havia representação ou processo eleitoral contra o candidato.
Com informações do Metrópoles.
Ver esse post no Instagram