O candidato a deputado federal por São Paulo Gabriel Piauhy (Missão) fingiu apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para recolher materiais de campanha em comitês eleitorais. Em vídeo publicado nas redes sociais na sexta-feira (23), ele mostrou a ação, cujo objetivo, segundo afirmou, era retirar a propaganda petista das ruas.

Na gravação, Piauhy visita comitês do PT e do PCdoB, alegando que pretende distribuir os materiais em outras cidades. Outras três pessoas que o acompanhavam também recolheram panfletos, adesivos e banners. Depois, o grupo reuniu os itens em um imóvel e comemorou a ação.

O candidato ainda incentivou seguidores contrários ao governo Lula a fazerem o mesmo. O vídeo foi apagado horas depois da publicação.