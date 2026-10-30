Uma professora de Melgaço, no arquipélago do Marajó (PA), foi afastada por publicar mensagem nas redes sociais defendendo violência sexual contra filhos de eleitores do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Marinalva do Carmo Gomes trabalhava por contrato temporário na Escola Municipal Gervásio Bandeira. A Secretaria Municipal de Educação (Semed) confirmou o afastamento na quinta-feira (29) e abriu processo para rescindir o contrato por justa causa.

Após a repercussão, Marinalva pediu desculpas e afirmou estar arrependida das declarações. A escola também divulgou nota de repúdio, na qual afirmou não compactuar com discursos de ódio e destacou que a proteção das crianças deve estar acima de divergências políticas.