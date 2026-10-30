Publicações nas redes sociais que incentivam a demissão de trabalhadores por suas preferências políticas podem gerar consequências judiciais, mesmo quando os autores não são responsáveis diretamente pelos desligamentos. O alerta é da advogada trabalhista Moara Silva, em entrevista ao SBT, que comentou as medidas adotadas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) contra o assédio eleitoral após as eleições presidenciais.

A mobilização “Demita um petista” ganhou força nas redes sociais após o segundo turno, realizado no domingo (25), e passou a incentivar empregadores a dispensar funcionários que votaram no presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo Moara, publicações desse tipo podem motivar ações na Justiça do Trabalho. A advogada afirma que manifestações nas redes sociais também podem configurar irregularidades trabalhistas ou eleitorais, mesmo quando não resultam diretamente na demissão de funcionários.