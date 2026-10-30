As instabilidades climáticas que estão sobre grande parte do país devem manter o tempo nublado e chuvoso no estado de São Paulo durante todo o feriado de Finados. A previsão é de tempestades mais severas nesta sexta (30) e no sábado (31), com leve melhora no domingo (1º) e na segunda (2).

Esse cenário é causado pela atuação de sistemas atmosféricos, associada à presença de calor e umidade, o que mantém condições favoráveis à formação de nuvens carregadas, principalmente no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país, informa a Climatempo.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém o alerta amarelo, de perigo potencial, para chuvas intensas em todo o Sudeste até domingo.

Sexta-feira