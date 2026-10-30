Feriado de Finados em SP deve ser nublado e chuvoso à tarde
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As instabilidades climáticas que estão sobre grande parte do país devem manter o tempo nublado e chuvoso no estado de São Paulo durante todo o feriado de Finados. A previsão é de tempestades mais severas nesta sexta (30) e no sábado (31), com leve melhora no domingo (1º) e na segunda (2).
Esse cenário é causado pela atuação de sistemas atmosféricos, associada à presença de calor e umidade, o que mantém condições favoráveis à formação de nuvens carregadas, principalmente no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país, informa a Climatempo.
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém o alerta amarelo, de perigo potencial, para chuvas intensas em todo o Sudeste até domingo.
Sexta-feira
Nesta sexta, deve chover com trovoadas em praticamente toda a região Sudeste, segundo o Inmet. Há previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com possibilidade de temporais a qualquer hora do dia. Apenas no extremo norte de Minas Gerais e do Espírito Santo as chuvas ocorrem de maneira mais isolada.
Na Grande São Paulo, o dia deve começar com chuvas fracas e chuviscos durante a madrugada, mas o sol retorna entre nuvens no decorrer do dia, informa o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura. Entre o meio da tarde e o início da noite, as chuvas retornam na forma de pancadas isoladas.
Os termômetros devem variar da mínima de 16°C à máxima de 23°C na capital paulista.
Em Belo Horizonte (MG), a mínima deve ser de 16°C e a máxima, de 24°C. A temperatura deve chegar a 27°C no Rio de Janeiro e 28°C em Vitória (ES).
Sábado
Assim como a véspera, o sábado deve ser um dia com muitas nuvens em todos os estados e pancadas de chuva a qualquer hora. Há chance de alguns períodos com sol e a precipitação mais forte deve ocorrer à tarde e à noite.
O Inmet diz que o tempo deve ficar um pouco mais firme apenas no nordeste de Minas, onde o céu permanece com muitas nuvens, mas não há previsão de chuva.
Na capital paulista, o sol pode aparecer entre nuvens e favorecer a gradativa elevação das temperaturas no decorrer do dia, mas outra vez a nebulosidade aumenta e há condição para chuvas na forma de pancadas isoladas.
Em relação às temperaturas, os termômetros devem variar de 16°C a 23°C em São Paulo, e atingir a máxima de 27°C no Rio de Janeiro e 28°C em Belo Horizonte e Vitória.
Domingo
No domingo, após o afastamento da área de baixa pressão, os períodos com sol devem aumentar pela manhã em todo o Sudeste, mas as pancadas de chuva com raios voltam a ocorrer à tarde e à noite.
O tempo fica um pouco mais estável, com chuvas bem mais isoladas na faixa litorânea de São Paulo e do Rio de Janeiro, além do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. No entanto, não há expectativa de temperaturas muito elevadas.
Na região metropolitana de São Paulo, o tempo deve se abrir por mais horas, o que favorecerá o aparecimento do sol até a volta da nebulosidade, quando há previsão de novas pancadas de chuva.
A temperatura na capital deve variar de 16°C a 25°C. No Rio de Janeiro e em Vitória, a máxima fica na casa dos 27°C, enquanto em Belo Horizonte a máxima pode chegar a 28°C.
Segunda
A previsão para o Dia de Finados é de muita nebulosidade no Sudeste, com tempo abafado e temperaturas em elevação. No oeste, nordeste e leste de São Paulo, no centro e sul de Minas Gerais e no oeste do Rio de Janeiro, ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas, diz o Inmet.
Não deve chover apenas no norte de Minas e do Espírito Santo. Nas demais áreas existe possibilidade para chuvas isoladas.
A temperatura deve variar de 16°C a 29°C na capital paulista, de 17°C a 28°C em Belo Horizonte; de 20°C a 29°C em Vitória; e de 19°C a 30°C no Rio de Janeiro.