O empresário Fernando Sastre Filho foi condenado a 17 anos, um mês e 10 dias de prisão em regime fechado pela morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana. A decisão foi anunciada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) na madrugada desta sexta-feira (30), após dois dias de julgamento.

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Sastre recebeu pena de 14 anos e oito meses por homicídio com dolo eventual, quando o réu assume o risco de matar, e mais dois anos, cinco meses e 10 dias por lesão corporal gravíssima contra o amigo Marcus Vinicius Machado Rocha, que estava no Porsche durante a batida e ficou gravemente ferido.