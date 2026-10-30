O empresário Fernando Sastre Filho foi condenado a 17 anos, um mês e 10 dias de prisão em regime fechado pela morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana. A decisão foi anunciada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) na madrugada desta sexta-feira (30), após dois dias de julgamento.
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Sastre recebeu pena de 14 anos e oito meses por homicídio com dolo eventual, quando o réu assume o risco de matar, e mais dois anos, cinco meses e 10 dias por lesão corporal gravíssima contra o amigo Marcus Vinicius Machado Rocha, que estava no Porsche durante a batida e ficou gravemente ferido.
O acidente ocorreu em 31 de março de 2024, na Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste de São Paulo. Sastre dirigia um Porsche 911 quando bateu na traseira de um Renault Sandero conduzido por Ornaldo, de 52 anos. O motorista morreu após ser levado ao hospital.
Durante o julgamento, Sastre confessou que ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir. Ele afirmou que se arrepende de ter consumido um drinque durante um jantar, mas negou ter bebido na casa de jogos que frequentou depois.
A defesa sustentou que o empresário foi imprudente, mas não teve intenção de matar. Já o Ministério Público pediu a condenação por homicídio com dolo eventual. Sastre está preso desde maio de 2024.
Com informações do Metrópoles.