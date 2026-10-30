A Prefeitura de Florianópolis distribuiu pacotes de milho de pipoca cru como lembrança pelo Dia do Servidor Público. O brinde, acompanhado de um cartão com mensagem de agradecimento, gerou críticas e ironias nas redes sociais.

A imagem foi divulgada nesta quinta-feira (29) pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis (Sintrasem), que criticou a iniciativa e apontou falta de investimentos, equipes incompletas e condições precárias de trabalho na Secretaria de Assistência Social.

Em nota, a prefeitura informou que a ação foi exclusiva da Secretaria de Assistência Social e destinada aos servidores da própria pasta. Segundo o município, o foco era a mensagem do cartão, que faz referência ao potencial e ao “calor para impulsionar resultados”.