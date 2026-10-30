O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, decidiu nessa quinta-feira (29) devolver ao ministro André Mendonça as investigações da Operação Sem Desconto, que apura descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. Fachin, no entanto, manteve sob sua responsabilidade os procedimentos da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master.

A decisão sobre o caso Master é excepcional e provisória, com prazo máximo de 90 dias a partir de 12 de setembro. A permanência na Presidência do STF pode terminar antes, caso seja concluído o julgamento sobre a abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, termine o prazo do pedido de vista de Flávio Dino ou a Polícia Federal entregue o relatório solicitado por Fachin sobre menções a ministros da Corte nas investigações.

As duas operações foram encaminhadas a Fachin em setembro, após a identificação de citações a autoridades com foro privilegiado e o envio de uma representação de Moraes. O ministro apontou supostas irregularidades na atuação de Mendonça durante a relatoria dos casos.