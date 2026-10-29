A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a denúncia de uma adolescente de 16 anos que acusa o funkeiro MC Poze do Rodo, nome artístico de Marlon Brendon Coelho, de tê-la estuprado na casa dele, no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste da capital. O caso foi registrado na quarta-feira (28) na Dcav (Delegacia da Criança e Adolescente Vítima).

Em postagem nas redes sociais, nesta quinta-feira (29), o cantor negou ter cometido o crime. Procurado, o advogado Fernando Henrique Cardoso, que atua na defesa do cantor, não respondeu aos contatos telefônicos e por mensagem da reportagem.

Segundo Daiana Andrade, advogada da jovem, a vítima relatou que o crime ocorreu no fim de setembro. A adolescente disse que, na residência do funkeiro, recebeu drogas –entre elas black lança, uma variedade de lança-perfume citada em funks– e que não estava plenamente consciente quando ficou com ele no quarto. Ela afirma ter dito que não aceitaria relação sexual sem preservativo, que Poze se recusou a colocar camisinha e que mesmo assim consumou o ato sexual.