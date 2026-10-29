O ator britânico Sir Patrick Stewart, conhecido por seus papéis na franquia “Star Trek” e nos filmes “X-Men”, morreu aos 86 anos, em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, na quarta-feira (28). A informação foi divulgada em um comunicado publicado nas redes sociais do artista.

Com uma carreira de décadas, Stewart atuou nos palcos da Royal Shakespeare Company e conquistou reconhecimento internacional no cinema e na televisão. Sua trajetória também alcançou novas gerações de fãs por meio das plataformas de streaming.

Colegas de profissão prestaram homenagens ao ator. William Shatner afirmou que Stewart “representava o melhor de nós”, enquanto Hugh Jackman declarou que o mundo perdeu “um dos grandes nomes do teatro e do cinema”.