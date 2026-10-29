O ator britânico Sir Patrick Stewart, conhecido por seus papéis na franquia “Star Trek” e nos filmes “X-Men”, morreu aos 86 anos, em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, na quarta-feira (28). A informação foi divulgada em um comunicado publicado nas redes sociais do artista.
Com uma carreira de décadas, Stewart atuou nos palcos da Royal Shakespeare Company e conquistou reconhecimento internacional no cinema e na televisão. Sua trajetória também alcançou novas gerações de fãs por meio das plataformas de streaming.
Colegas de profissão prestaram homenagens ao ator. William Shatner afirmou que Stewart “representava o melhor de nós”, enquanto Hugh Jackman declarou que o mundo perdeu “um dos grandes nomes do teatro e do cinema”.
Filho de uma trabalhadora têxtil e de um militar do Exército britânico, Stewart começou a atuar em produções amadoras em sua cidade natal, Mirfield, na Inglaterra. Sua primeira atuação profissional foi em 1959, como Tom Morgan, na peça “A Ilha do Tesouro”, no Theatre Royal de Lincoln.
Com informações da BBC.
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