Um tenente da Polícia Militar de Minas Gerais foi preso em flagrante depois da discussão por um notebook terminar em disparo de arma de fogo dentro de uma loja de informática no bairro Lourdes, em Belo Horizonte, na terça-feira (27).

O policial, de 46 anos, alegou que o equipamento anunciado pela loja era seu e havia sido furtado. Segundo o gerente Leonardo Lisboa, de 41 anos, o militar fez ameaças, o agrediu e disparou em sua direção. O projétil atingiu o chão, sem ferir ninguém.

O comerciante afirma que a confusão provocou danos a equipamentos e prejuízos ao estabelecimento. A Polícia Militar informou que houve agressões físicas entre os envolvidos e que as circunstâncias do disparo serão investigadas.