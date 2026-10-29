31 de outubro de 2026
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VEJA quando correnteza arrasta ambulância com 5 pessoas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Prefeito Ricardo Lopes/Instagram
Segundo a prefeitura, todos os ocupantes foram resgatados sem ferimentos.
Segundo a prefeitura, todos os ocupantes foram resgatados sem ferimentos.

Uma ambulância com cinco pessoas foi arrastada pela correnteza e ficou submersa nessa quarta-feira (28), em Queimadas, no nordeste da Bahia. Segundo a prefeitura, todos os ocupantes foram resgatados sem ferimentos.

As fortes chuvas também danificaram pontes e rodovias da região. O governo estadual monitora as ocorrências, enquanto diversos municípios decretaram situação de emergência.

Em Queimadas, as aulas da rede municipal foram suspensas nesta quinta-feira (29). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas amarelos para o estado, com previsão de chuvas intensas e acumulados de chuva.

Com informações da CNN Brasil.

Veja vídeo:

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