Uma ambulância com cinco pessoas foi arrastada pela correnteza e ficou submersa nessa quarta-feira (28), em Queimadas, no nordeste da Bahia. Segundo a prefeitura, todos os ocupantes foram resgatados sem ferimentos.

As fortes chuvas também danificaram pontes e rodovias da região. O governo estadual monitora as ocorrências, enquanto diversos municípios decretaram situação de emergência.

Em Queimadas, as aulas da rede municipal foram suspensas nesta quinta-feira (29). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas amarelos para o estado, com previsão de chuvas intensas e acumulados de chuva.