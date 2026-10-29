Polícia prende suspeito de roubo de material radioativo
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A Polícia Civil prendeu um homem de 29 anos, na manhã desta quinta-feira (29), suspeito de participar do roubo de um furgão que transportava material radioativo utilizado em tratamentos contra o câncer. A prisão foi efetuada em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, e o foi crime data de 1º de outubro, em Guarulhos.
O suspeito foi preso em casa, por policiais da 1ª Divercar (Delegacia de Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos), do Deic ( Departamento Estadual de Investigações Criminais).
No local, os agentes encontraram um carro com placas trocadas. Após consulta ao chassi, os policiais constataram que havia queixa de furto. O automóvel também era utilizado nos deslocamentos para as ações criminosas, afirma a polícia.
A companheira do investigado se apresentou como dona do carro e foi presa por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.
Os policiais também encontraram um revólver calibre 22, com numeração raspada.
Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o esclarecimento do crime começou em 3 de outubro, quando os investigadores encontraram o furgão Citroën Jumpy parcialmente desmontado em um terreno em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. O veículo transportava Actínio-225, elemento radioativo utilizado em tratamentos oncológicos.
Um primeiro suspeito, ligado ao veículo, foi identificado. Dois dias depois, o material radioativo foi localizado no Parque São Rafael, na zona leste da capital, com a embalagem preservada. A Autoridade Nacional de Segurança Nuclear foi acionada.
As investigações indicam a participação de outros integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de furgões. A Polícia Civil prossegue com as apurações para identificar e localizar os demais envolvidos.
O roubo
O motorista do veículo que transportava o material, um homem de 58 anos, contou para policiais civis ter sido abordado por quatro criminosos ao passar pela rodovia Presidente Dutra, na altura da Vila Maria, zona norte da capital, logo após pegar a carga, por volta das 22h. Dois homens estavam em um carro e outros dois em uma motocicleta.
O condutor afirmou ter ficado em poder dos criminosos até a manhã de sexta-feira (2), quando foi deixado nas proximidades da avenida Marechal Tito, no Itaim Paulista, zona leste. O material roubado foi avaliado em cerca de R$ 30 mil.