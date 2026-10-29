A Polícia Civil prendeu um homem de 29 anos, na manhã desta quinta-feira (29), suspeito de participar do roubo de um furgão que transportava material radioativo utilizado em tratamentos contra o câncer. A prisão foi efetuada em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, e o foi crime data de 1º de outubro, em Guarulhos.

O suspeito foi preso em casa, por policiais da 1ª Divercar (Delegacia de Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos), do Deic ( Departamento Estadual de Investigações Criminais).

No local, os agentes encontraram um carro com placas trocadas. Após consulta ao chassi, os policiais constataram que havia queixa de furto. O automóvel também era utilizado nos deslocamentos para as ações criminosas, afirma a polícia.