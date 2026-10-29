Após uma operação cinematográfica de fuga e despiste, o senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou com sua mulher e duas filhas a Miami nesta quarta-feira (28) e divulgou uma carta golpista em que se apresentou como "verdadeiro presidente do Brasil", apesar da derrota para Lula (PT) no domingo (25) por uma margem de 4,4 milhões de votos.

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Depois de poucos minutos, ele recuou e optou por "líder do Brasil", mas manteve uma série de mentiras e distorções sobre o processo eleitoral, com postura semelhante à adotada em 2022 por seu pai, Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado.