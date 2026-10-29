O youtuber André Luiz Berbett Pinheiro Lopes, conhecido como Dedeco, morreu na quarta-feira (28), aos 33 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família. Ele deixa a mulher, Fernanda Leite, grávida do primeiro filho do casal. Foi ela quem confirmou a notícia nas redes sociais.

A perda se dá poucas semanas após momentos importantes na vida pessoal do casal. Dedeco e Fernanda se casaram em setembro, no Rio de Janeiro, e anunciaram em 9 de outubro que esperavam o primeiro filho. Na ocasião, o influenciador celebrou a chegada do bebê em uma publicação em seu perfil.

Em uma homenagem ao marido, Fernanda lamentou a morte e agradeceu as mensagens de apoio recebidas. Ela também pediu compreensão e respeito à família durante o período de luto. Ao falar sobre o filho que esperavam, prometeu manter viva a memória do pai. "Seu filho saberá da sua imensidão e o quanto foi amado e sonhado", escreveu.

Quem era Dedeco