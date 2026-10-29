O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que a candidatura à Presidência da República em 2030 é uma possibilidade, mas depende do cenário político. Em entrevista ao Estadão nessa quarta-feira (28), ele destacou que sua prioridade é cumprir os compromissos no estado.
“2030 é outra conversa, a gente tem que ver qual é o cenário de momento e, claro, eu vou estar terminando o segundo mandato aqui no estado de São Paulo. Terminando... bem, obviamente abre uma possibilidade, mas isso é uma coisa que você avalia em grupo, você não avalia sozinho”, afirmou.
Tarcísio também revelou que aconselhou Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial, a não deixar o Brasil.
O governador ainda defendeu a pacificação do país e afirmou esperar que Lula adote postura conciliadora no próximo mandato. “Eu espero que ele resolva escrever um capítulo de pacificação, que ele não seja um perseguidor, que ele não seja uma pessoa que vai, no final das contas, usar o poder para perseguir, que ele não seja um líder rancoroso. Eu espero que ele seja um líder pacificador”, declarou.
Com informações do Estadão