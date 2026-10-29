O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que a candidatura à Presidência da República em 2030 é uma possibilidade, mas depende do cenário político. Em entrevista ao Estadão nessa quarta-feira (28), ele destacou que sua prioridade é cumprir os compromissos no estado.

“2030 é outra conversa, a gente tem que ver qual é o cenário de momento e, claro, eu vou estar terminando o segundo mandato aqui no estado de São Paulo. Terminando... bem, obviamente abre uma possibilidade, mas isso é uma coisa que você avalia em grupo, você não avalia sozinho”, afirmou.

Tarcísio também revelou que aconselhou Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial, a não deixar o Brasil.