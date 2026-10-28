28 de outubro de 2026
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FUTEBOL FEMININO

Brasil vence Polônia nos pênaltis e vai às quartas da Copa sub-17

da Folhapress
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Fabio Souza/CBF
Marcela Bontorim (à esq.), Greise e Pepê fizeram os três gols do tempo normal nas oitavas de final com a Polônia no mundial Sub-17
Marcela Bontorim (à esq.), Greise e Pepê fizeram os três gols do tempo normal nas oitavas de final com a Polônia no mundial Sub-17

Depois de um jogo agitado e que terminou com empate por 3 a 3, o Brasil venceu a Polônia por 8 a 7 nos pênaltis e avançou às quartas de final da Copa do Mundo Feminina sub-17, no Marrocos.

Greise Kelly colocou o Brasil em vantagem aos 11 minutos do primeiro tempo. Ela recebeu passe de Helena Vieira, driblou uma defensora e finalizou cruzado.

A Polônia virou ainda antes do intervalo, com gols em dois minutos. Galuszka empatou aos 34 minutos após erro da defesa brasileira, e Burzan virou aos 36.

O Brasil virou novamente e retomou a liderança com Marcelinha e Pepê na etapa final. Burzan, no entanto, empatou aos 37 minutos e levou a definição da vaga para as penalidades.

A goleira Nathy defendeu duas cobranças e garantiu a classificação brasileira. Ela parou as tentativas de Wiktoria Skrzypczak e Galuszka, enquanto Helena desperdiçou uma cobrança do Brasil.

Agora, o Brasil espera por China ou França para saber quem enfrentará nas quartas de final. A partida está prevista para domingo (1º), às 15h (de Brasília).

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