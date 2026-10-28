Brasil vence Polônia nos pênaltis e vai às quartas da Copa sub-17
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Depois de um jogo agitado e que terminou com empate por 3 a 3, o Brasil venceu a Polônia por 8 a 7 nos pênaltis e avançou às quartas de final da Copa do Mundo Feminina sub-17, no Marrocos.
Greise Kelly colocou o Brasil em vantagem aos 11 minutos do primeiro tempo. Ela recebeu passe de Helena Vieira, driblou uma defensora e finalizou cruzado.
A Polônia virou ainda antes do intervalo, com gols em dois minutos. Galuszka empatou aos 34 minutos após erro da defesa brasileira, e Burzan virou aos 36.
O Brasil virou novamente e retomou a liderança com Marcelinha e Pepê na etapa final. Burzan, no entanto, empatou aos 37 minutos e levou a definição da vaga para as penalidades.
A goleira Nathy defendeu duas cobranças e garantiu a classificação brasileira. Ela parou as tentativas de Wiktoria Skrzypczak e Galuszka, enquanto Helena desperdiçou uma cobrança do Brasil.
Agora, o Brasil espera por China ou França para saber quem enfrentará nas quartas de final. A partida está prevista para domingo (1º), às 15h (de Brasília).