A atriz Gabriela Duarte chamou a atenção nas redes sociais ao publicar mensagens com teor político após a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial de 2026 contra Lula (PT), e a decisão judicial que determinou a entrega dos passaportes do senador à Polícia Federal.

Sem citar nomes, a artista questionou o regime que "persegue e prende seus opositores", em uma manifestação interpretada como crítica à medida contra o parlamentar.

Nos stories do Instagram, Gabriela escreveu: "Como é mesmo o nome do regime que persegue e prende seus opositores?". Em outra publicação, compartilhou uma frase atribuída ao ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama: "Na política e na vida, ignorância não é uma virtude".