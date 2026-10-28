Gabriela Duarte questiona regime político após derrota de Flávio
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A atriz Gabriela Duarte chamou a atenção nas redes sociais ao publicar mensagens com teor político após a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial de 2026 contra Lula (PT), e a decisão judicial que determinou a entrega dos passaportes do senador à Polícia Federal.
Sem citar nomes, a artista questionou o regime que "persegue e prende seus opositores", em uma manifestação interpretada como crítica à medida contra o parlamentar.
Nos stories do Instagram, Gabriela escreveu: "Como é mesmo o nome do regime que persegue e prende seus opositores?". Em outra publicação, compartilhou uma frase atribuída ao ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama: "Na política e na vida, ignorância não é uma virtude".
As mensagens foram divulgadas em meio à repercussão das medidas judiciais contra Flávio, mas a atriz não explicitou a quem se referia. Nas redes sociais, muita gente tem criticado a postura da filha de Regina Duarte.
A manifestação contrasta com a postura mais reservada que Gabriela costumava adotar diante de temas políticos. Em entrevista a um canal no YouTube em 2024, ela afirmou que tinha diferenças de posicionamento em relação à mãe, e disse que a exposição política da atriz veterana afetava sua própria vida devido à associação entre as duas.
"Ela se posiciona de um jeito que não faço, não é da minha forma", declarou na ocasião. Gabriela também afirmou que já havia sido chamada de "isentona" por preferir não se manifestar sobre todos os assuntos.
A diferença entre as duas já havia sido abordada em outras ocasiões. Em entrevista ao programa Conversa com Bial, da Globo, em 2021, Gabriela afirmou que era "muito diferente" da mãe e relatou ter enfrentado cobranças e até ameaças após Regina assumir a Secretaria Especial da Cultura no governo de Jair Bolsonaro (PL), em 2020.
Agora, o novo posicionamento de Gabriela ocorre um dia após Regina voltar ao centro do debate político. Conforme noticiado pelo F5, a atriz compartilhou publicações que questionavam, sem apresentar provas, a lisura das eleições presidenciais de 2026 e pediu a divulgação de um vídeo em apoio a Flávio Bolsonaro.
A determinação para entregar os passaportes partiu do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no contexto de uma investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Após Flávio não cumprir o prazo estabelecido pela Justiça, a Polícia Federal cancelou os documentos.
O senador fugiu do Brasil após ser derrotado nas eleições e não ter entregue seus passaportes. Ele já chegou aos Estados Unidos.