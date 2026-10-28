O jornalista esportivo Adroaldo Guerra Filho, popularmente conhecido como Guerrinha, morreu nesta quarta-feira (28), aos 70 anos. A causa da morte foi uma infecção pulmonar, que evoluiu para um quadro generalizado.

Filho do rádio-ator e comunicador da Rádio Gaúcha Adroaldo Guerra, Guerrinha começou a carreira dedicado às corridas de cavalo, em meados dos anos 1970.

No Grupo RBS desde 1983, passou a se dedicar em meados dos anos 1990 à cobertura do futebol, em especial ao Internacional, conforme diminuía a cobertura da imprensa dedicada aos cavalos.