A saída de Flávio Bolsonaro (PL) do país pode fundamentar a decretação de prisão preventiva do senador, dizem especialistas consultados pela Folha de S.Paulo.

Alvo de duas investigações no STF (Supremo Tribunal Federal), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) viajou para os Estados Unidos após ordem do ministro Alexandre de Moraes para cancelar os passaportes emitidos em nome do congressista, proibindo-o de deixar o Brasil.

O senador é investigado pelas suspeitas que cercam a produção do filme "Dark Horse" e por envolvimento com o advogado e empresário do ramo de apostas Willer Tomaz, suspeito de integrar o escândalo do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A proibição de viagens havia sido decretada nesse segundo inquérito, que está sob sigilo.