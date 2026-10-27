Flamengo, Corinthians e Palmeiras tiveram os maiores impactos em suas receitas devido ao veto às bets no Brasil, segundo levantamento produzido pelo economista Cesar Grafietti a pedido da reportagem.

Os cálculos, realizados a partir do Relatório Convocados, também produzido por Grafietti e publicado em maio, consideram a saída dos valores de patrocínios e também das placas de publicidade em relação à receita recorrente dos dez clubes com os maiores patrocínios de casas de apostas na Série A. Receitas recorrentes são consideradas aquelas de alta previsibilidade, e, por isso, não foram incluídas cifras de transferência de atletas e premiação da Copa do Mundo de Clubes de 2025 no levantamento.

O Flamengo lidera a lista, com queda de 26% nas receitas. O clube tinha R$ 1,3 bilhão e, com a perda de R$ 334,5 milhões em patrocínio e placas, a receita ajustada ficou em R$ 967,2 milhões. Na sequência está o Corinthians (-23%), que baixou de R$ 879,4 milhões para R$ 681,4 milhões, com perdas de R$ 198 milhões, ao todo. O Palmeiras perde 22%: de R$ 733 milhões para R$ 570 milhões, após deixar de ganhar R$ 163 milhões em patrocínio e placas.