Flávio é comparado a Marco Aurélio, de 'Vale Tudo', após fuga
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A possível fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil virou combustível para piadas e memes nas redes sociais nesta terça-feira (27). Entre as referências usadas por internautas para ironizar o suposto paradeiro do senador do PL está Marco Aurélio, vilão da novela "Vale Tudo", que tenta deixar o país para escapar da prisão.
"Quer dizer então que o Flávio foi de Marco Aurélio?", publicou um perfil no X, acompanhado de uma referência à cena em que o personagem, interpretado por Alexandre Nero no remake da trama, faz uma "banana" com os braços para o Brasil ao tentar fugir de jatinho.
A sequência ganhou versões diferentes nas duas adaptações da novela. Na trama original, exibida em 1988, Marco Aurélio consegue deixar o país após a descoberta de seu esquema de corrupção na companhia aérea TCA. Já na versão do ano passado, escrita por Manuela Dias, o plano fracassa quando a aeronave precisa fazer um pouso de emergência, e o empresário acaba preso.
A diferença entre os desfechos também entrou na brincadeira. "Só que nesse caso ele não conseguiu, né? Tem que ser a versão de 88", escreveu um internauta, em referência ao destino do personagem na primeira versão da novela.
Outro sugeriu uma montagem feita com inteligência artificial que substituísse o rosto de Marco Aurélio pelo de Flávio e o de um agente da Polícia Federal pelo do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
As referências à cultura pop não pararam na teledramaturgia. Uma montagem inspirada na série de livros "Onde Está Wally?" transformou o senador em personagem de um jogo de localização. Outras montagens põem o rosto do senador no corpo do peixe Nemo e levam o título da animação "Procurando Nemo".
Outra imagem recupera a franquia "Onde Está Carmen Sandiego?", em que o público precisa seguir pistas para encontrar uma personagem que percorre o mundo.
Outras publicações recorreram ao Hino Nacional para ironizar a suspeita de que o parlamentar teria deixado o país. "Verás que um filho teu não foge à luta", escreveu uma internauta, em referência ao trecho da letra, contrapondo-o à possibilidade de fuga.
Os memes surgiram após notícias sobre uma possível viagem do senador para fora do Brasil. Aliados do núcleo mais próximo da família Bolsonaro disseram que receberam a informação nesta terça (27) de que Flávio Bolsonaro (PL) fugiu do Brasil para os Estados Unidos EUA. Ele teria viajado com a mulher, Fernanda, e as duas filhas.
Flávio é investigado por suspeitas de envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro e corrupção.
Por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, o senador estava proibido de deixar o Brasil e deveria entregar o passaporte à PF na manhã desta terça, mas descumpriu a determinação. O documento está cancelado.