A possível fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil virou combustível para piadas e memes nas redes sociais nesta terça-feira (27). Entre as referências usadas por internautas para ironizar o suposto paradeiro do senador do PL está Marco Aurélio, vilão da novela "Vale Tudo", que tenta deixar o país para escapar da prisão.

"Quer dizer então que o Flávio foi de Marco Aurélio?", publicou um perfil no X, acompanhado de uma referência à cena em que o personagem, interpretado por Alexandre Nero no remake da trama, faz uma "banana" com os braços para o Brasil ao tentar fugir de jatinho.

A sequência ganhou versões diferentes nas duas adaptações da novela. Na trama original, exibida em 1988, Marco Aurélio consegue deixar o país após a descoberta de seu esquema de corrupção na companhia aérea TCA. Já na versão do ano passado, escrita por Manuela Dias, o plano fracassa quando a aeronave precisa fazer um pouso de emergência, e o empresário acaba preso.