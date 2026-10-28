29 de outubro de 2026
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SEM CONTROLE

Motorista idosa invade drogaria e atropela mulher

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/captura de tela
O carro destruiu o vidro da porta da drogaria e atingiu prateleiras.
O carro destruiu o vidro da porta da drogaria e atingiu prateleiras.

Uma idosa de 87 anos invadiu com o carro uma drogaria no bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte (MG), nesta terça-feira (27). Uma cliente de 55 anos foi atingida.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a motorista perdeu o controle da direção e relatou que não sabia ao certo o que aconteceu.

De acordo com o Samu, a vítima atropelada não apresentou sinais de fratura ou outras lesões, mas foi encaminhada ao hospital.

O carro destruiu o vidro da porta da drogaria e atingiu prateleiras.

Com informações da Itatiaia.

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