Uma idosa de 87 anos invadiu com o carro uma drogaria no bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte (MG), nesta terça-feira (27). Uma cliente de 55 anos foi atingida.
Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a motorista perdeu o controle da direção e relatou que não sabia ao certo o que aconteceu.
De acordo com o Samu, a vítima atropelada não apresentou sinais de fratura ou outras lesões, mas foi encaminhada ao hospital.
O carro destruiu o vidro da porta da drogaria e atingiu prateleiras.
Com informações da Itatiaia.