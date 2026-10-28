Um colchão elétrico pode ter causado incêndio em um apartamento no bairro Madre Gertrudes, na região Oeste de Belo Horizonte (MG), nessa terça-feira (27). Segundo o Corpo de Bombeiros, a moradora relatou que o equipamento estava ligado no momento em que o fogo começou.

A hipótese depende de confirmação por perícia. As chamas atingiram três quartos do imóvel.

Além de combater o incêndio, os bombeiros precisaram retirar moradores que não conseguiram deixar outros apartamentos do prédio. A operação foi dividida entre equipes responsáveis pelo combate ao fogo e pelo resgate das pessoas.