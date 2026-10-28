A Justiça de Minas Gerais decidiu que Gissele Rosângela de Oliveira, acusada de matar cinco filhos e tentar assassinar um sexto, será julgada por júri popular. A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) foi proferida na quinta-feira (22) e divulgada nessa terça-feira (27).
Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), os crimes foram cometidos entre 2007 e 2023, nas cidades de Jaguaraçu e Timóteo, no Vale do Rio Doce.
A primeira acusação envolve a tentativa de homicídio de um bebê de quatro meses, em setembro de 2007. A criança sofreu insuficiência respiratória após a mãe colocar benzoato de benzila na mamadeira, mas sobreviveu ao receber atendimento médico.
As cinco mortes foram registradas entre outubro de 2010 e janeiro de 2023. As vítimas foram João Vitor de Oliveira Damasceno, de dois anos; Kauã Oliveira Damasceno, de dez meses; Anna Júlia de Oliveira, de um ano; Kaike Henrique de Oliveira, de três anos; e Tiago Henrique de Souza Oliveira, de dois anos. As causas incluem envenenamento, asfixia e intoxicação por medicamentos.
Gissele também responderá por ameaçar familiares e testemunhas que tentaram contribuir com as investigações. Durante o inquérito, ela fugiu para Portugal e foi extraditada para o Brasil em outubro de 2025.
Com informações da Itatiaia.