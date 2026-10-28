A Justiça de Minas Gerais decidiu que Gissele Rosângela de Oliveira, acusada de matar cinco filhos e tentar assassinar um sexto, será julgada por júri popular. A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) foi proferida na quinta-feira (22) e divulgada nessa terça-feira (27).

Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), os crimes foram cometidos entre 2007 e 2023, nas cidades de Jaguaraçu e Timóteo, no Vale do Rio Doce.

A primeira acusação envolve a tentativa de homicídio de um bebê de quatro meses, em setembro de 2007. A criança sofreu insuficiência respiratória após a mãe colocar benzoato de benzila na mamadeira, mas sobreviveu ao receber atendimento médico.