Um homem de 42 anos morreu na manhã dessa terça-feira (27) após sofrer mal súbito durante atividade física no Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada pouco depois das 6h. O homem parou de respirar e recebeu manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) da equipe médica do próprio parque, mas morreu no local.

A concessionária Urbia, responsável pela administração do parque, informou que os bombeiros e as equipes internas foram acionados e prestaram assistência imediata à vítima. Guardas municipais também foram chamados.