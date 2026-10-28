29 de outubro de 2026
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AOS 42 ANOS

Homem morre após mal súbito durante exercício no Ibira

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/Prefeitura de SP
O homem parou de respirar e recebeu manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) da equipe médica do próprio parque, mas morreu no local.
O homem parou de respirar e recebeu manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) da equipe médica do próprio parque, mas morreu no local.

Um homem de 42 anos morreu na manhã dessa terça-feira (27) após sofrer mal súbito durante atividade física no Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada pouco depois das 6h. O homem parou de respirar e recebeu manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) da equipe médica do próprio parque, mas morreu no local.

A concessionária Urbia, responsável pela administração do parque, informou que os bombeiros e as equipes internas foram acionados e prestaram assistência imediata à vítima. Guardas municipais também foram chamados.

Com informações do Metrópoles.

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