Nas redes sociais, a parlamentar publicou mensagem orientando empresários a verificar as redes sociais dos funcionários para identificar quem fez o “L” e questionando a permanência de trabalhadores que, segundo ela, odeiam empresários.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) processou nessa terça-feira (27) a deputada estadual Índia Armelau (PL), a mais votada do Rio de Janeiro, por incentivar empresários a demitir eleitores do PT.

O MPT afirmou à Justiça do Trabalho que a publicação estimula o assédio eleitoral e a discriminação por convicção política. O órgão também argumentou que a imunidade parlamentar não protege discursos discriminatórios.

A procuradora Fernanda Barbosa Diniz afirmou que as provas demonstram que a deputada estimula empregadores a praticar assédio eleitoral para penalizar trabalhadores pelo exercício da liberdade de voto e da cidadania.

O MPT pediu que a Justiça proíba a parlamentar de incentivar discriminação, demissão ou perseguição por convicção política. Também solicitou a retirada da publicação de sites, redes sociais e aplicativos, além da divulgação de um comunicado esclarecendo que trabalhadores têm liberdade para escolher seus candidatos e não podem sofrer retaliações pelo voto.