Um homem de 37 anos morreu e a esposa ficou gravemente ferida após a Kombi em que estavam ser alvo de um ataque a tiros na noite de segunda-feira (26), em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. As três crianças do casal que também estavam no veículo saíram ilesas.

Policiais militares encontraram o casal dentro da Kombi, que tinha diversas marcas de tiros. A mulher sofreu vários ferimentos, inclusive na cabeça, e foi encontrada vida. O marido, Everton Morais de Araújo, morreu no local.

As crianças foram amparadas pela avó materna.