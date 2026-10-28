A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou a mulher filmada fazendo uma saudação nazista no Colégio Santo Inácio, local de votação em Botafogo, na zona sul da cidade, no domingo (25), dia do segundo turno das eleições. Ela seria Erica Marques Pinho, 46.

Um eleitor judeu gravou a cena com o celular. Segundo o registro de ocorrência, ele havia acabado de votar quando encontrou uma amiga no pátio externo do colégio. Assustada, ela contou ter visto uma mulher fazer a saudação ao entrar no prédio. Pouco depois, ao sair, a mulher repetiu o gesto.

O eleitor então a questionou: "É isso mesmo? Uma saudação nazista?". De acordo com o relato à polícia, ela confirmou e perguntou se ele era comunista. Ele negou e disse que era judeu. "Pior ainda", respondeu a mulher.