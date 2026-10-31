O Sorellas por Elas encerra o Outubro Rosa com uma campanha que superou as expectativas e deixou uma marca especial em quem participou. Foi emocionante acompanhar a adesão do público, especialmente das mulheres, que abraçaram a iniciativa e ajudaram a ampliar essa corrente de solidariedade. Ao longo do mês, a campanha - que é uma promoção do Sorellas Club - uniu a venda de lenços à arrecadação de recursos para o IOU e à doação de lenços para mulheres em tratamento oncológico no CAISM da Unicamp. Uma mobilização que mostrou a força das conexões quando elas se transformam em gestos concretos de cuidado. O Sorellas por Elas agradece a todas as pessoas, empresas e parceiros que fizeram parte dessa iniciativa. Na foto: Fernanda Camargo Gomes, presidente do Sorellas Club.