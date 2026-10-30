31 de outubro de 2026
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ESPECIALIDADE

Congresso médico internacional


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Divulgação

O neurointervencionista Dr. Leonardo de Deus participou do WFITN 2026, 18º Congresso da Federação Mundial de Neurorradiologia Intervencionista e Terapêutica, que reuniu cerca de 1.500 profissionais de saúde do mundo inteiro. Foram dias de intensa atualização científica, troca de experiências com colegas de diferentes países e networking, ampliando perspectivas e fortalecendo conexões em torno dos avanços da neurorradiologia intervencionista. Parabéns, doutor, os pacientes agradecem tamanho empenho!

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