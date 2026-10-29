Hoje é o Dia Mundial do AVC! O objetivo é alertar para o atendimento rápido, que pode reduzir sequelas e preservar a autonomia da pessoa. Mas o cuidado não termina com a alta hospitalar,

A médica de família e comunidade Dra. Mariana Queiroz (foto), da Palliative Care, destaca que controlar a pressão arterial, acompanhar diabetes e colesterol, investigar a causa do evento e usar corretamente os medicamentos são medidas fundamentais para prevenir novos episódios.

Depois de um AVC, o paciente pode precisar de reabilitação, adaptação da casa e acompanhamento para atividades cotidianas. A família também precisa de orientação para organizar os cuidados, administrar os medicamentos com segurança e reconhecer sinais de alerta.

A recuperação deve considerar as necessidades de cada pessoa, sua independência possível e sua qualidade de vida. Apoiar quem cuida também faz parte desse processo.